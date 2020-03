Si scrive responsabilità, contenimento del rischio, protezione. Si legge: disciplina. Meglio: autodisciplina. Un concetto difficile da far passare, ai giorni nostri. Dopo decenni in cui la parola è stata bistrattata, assimilata all’idea aberrante di ottusa obbedienza cieca, contrapposta a libertà, autonomia, spontaneità (mito quest’ultimo trionfante fra chi ama l’illusione di essere padrone delle proprie scelte).

In questo clima la disciplina è finita fra le opposte ganasce di una tenaglia ideologica. Da una parte quella dei fautori della solidarietà sociale come redistribuzione della ricchezza, che alimenta l’attesa passiva e fiduciosa di un benessere che pioverà dal Cielo (cioè dallo Stato) come espressione della giusta società egualitaria. Nella quale lo sforzo individuale non è necessario;...