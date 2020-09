Non ci sono state sorprese. Per fortuna, vien da dire. Il Cantone ha accettato i protocolli di sicurezza presentati dalle società sportive ticinesi in grado di accogliere più di mille spettatori. La Lugano del calcio e dell’hockey, così come l’Ambrì Piotta, tirano un altro sospiro di sollievo. Uno alla volta, a piccoli passi, dopo quello che aveva seguito la decisione del Consiglio federale di permettere l’accesso a stadi e piste a più di 1.000 persone a partire dal 1. ottobre. Sì, sono piccoli ma importanti passi verso quella che è ormai stata definita la nuova normalità dello sport professionistico. La via verso una simbolica vetta rimane tortuosa e ricca di insidie, ma – con la dovuta prudenza – è percorribile. Si tratta di un punto di partenza e non di arrivo, questo è poco ma sicuro....