Caro signor Harry Kane,oggi è il suo giorno e noi, mendicanti di buon calcio divenuti estranei alle logiche del tifo ma non insensibili al bel gioco e al fascino della tradizione, ci aspettiamo da lei non meno di ciò che si aspettano tutti i tifosi inglesi, affamati di successo e stanchi di aspettare un risultato di prestigio da parte della Nazionale dei Tre Leoni. Ci aspettiamo reti e qualità di gioco, perché con tutta la simpatia per i danesi, l’Inghilterra in finale contro Spagna o Italia darebbe un significato più nobile a questo Europeo, che cammin facendo si è scoperto orfano dei centravanti, quelli veri, alla Lukaku per intenderci, capaci di arpionare il pallone in area avversaria, di sfondare il muro della difesa, di fiondare sui cross delle ali per tramortire il portiere.

