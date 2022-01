Prima di Natale, il Gran Consiglio ginevrino ha approvato a larga maggioranza la riforma della scuola secondaria che sancisce la fine dei livelli di insegnamento, sostituiti da un sistema «misto integrato», vale a dire classi eterogenee nel nono e decimo anno di scolarità. «È la fine della scuola che marginalizza, selettiva - ha dichiarato un deputato - per far spazio a quella inclusiva». La direttrice del Dipartimento istruzione Anne Emery-Torracinta ha sottolineato che il sistema dei livelli precoci non ha prodotto i frutti sperati: le sezioni di livello inferiore sono ormai frequentati da un’infima minoranza di alunni a Ginevra, alunni che risultato perciò davvero discriminati. Il Dipartimento e la maggioranza del Parlamento sono quindi convinti che occorre avanzare a marce forzate nella...