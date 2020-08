In Russia un altro esponente dell’opposizione molto critico nei confronti di Putin e del suo regime si è ritrovato all’improvviso in coma in un ospedale, dopo aver avuto un malore in aereo mentre rientrava a Mosca dalla Siberia, dove aveva condotto delle indagini sulla corruzione tra i funzionari locali. Per i collaboratori di Alexey Navalny non vi sono dubbi, il loro leader è stato avvelenato, probabilmente da una sostanza tossica che è stata versata nel tè che il leader dell’opposizione aveva bevuto in mattinata all’aeroporto di Tomsk prima dell’imbarco.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che le autorità russe lanceranno un’inchiesta se sarà confermato che Navalny è stato avvelenato. Possiamo allora stare tranquilli? Verranno scovati e perseguiti i responsabili di un eventuale...