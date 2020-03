Quando si dice che dovremo abituarci a convivere con l’anormalità imposta dal coronavirus, e che questa anormalità non sarà breve, si intende dire che nei giorni e nelle settimane a venire ci sarà un’escalation di notizie non belle. Ieri ne sono arrivate almeno due che ci toccano direttamente e che umanamente ci preoccupano. A questa anormalità crescente dovremo avere la forza d’animo di rispondere con saggezza e buonsenso. L’epidemia va affrontata e gestita senza cadere nell’allarmismo e nell’isteria collettiva, ma anche senza bagatellizzare un virus che si conosce poco e per il quale non c’è ancora un vaccino. Non spetta a noi, normali cittadini senza titoli né competenze mediche, sindacare sulle restrizioni decise dalle autorità o sulle regole di comportamento consigliate alla popolazione....