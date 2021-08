Dopo oltre sei anni, il Ticino si prepara all’attuazione del salario minimo cantonale. Entro il 31 dicembre le aziende dovranno adattare le retribuzioni dei loro dipendenti alla prima forchetta compresa tra i 19 e i 19,50 franchi l’ora per arrivare, entro il 2024, alla soglia finale compresa tra 19,75 e 20,25 franchi l’ora.

In cifre nude e crude è così che verrà applicata nella sostanza un’iniziativa dei Verdi dal titolo altisonante e dall’obiettivo ambizioso: “Salviamo il lavoro in Ticino”. Come spesso accade, però, i buoni propositi si scontrano con la dura realtà. Le forchette stabilite dal Parlamento sono innanzitutto il frutto di un compromesso politico e, a conti fatti, interesseranno soltanto 16 mila lavoratori su una forza lavoro totale di 190 mila unità. Parliamo di una percentuale...