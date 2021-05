Sarebbe facile, dopo aver visitato il castello Trefogli a Torricella e avere intravisto il suo intrigante futuro (vedi CorrierePiù), rispolverare la causa degli edifici storici ticinesi che rischiano di scomparire o scomparsi lo sono già. Negli scorsi anni sono stati spianati dalle ruspe due gioiellini come Villa Galli a Melide (più nota come “La Romantica”) e, sempre nello stesso comune, Villa Branca. Nulla è eterno, si dirà, e prima o poi anche le antiche regge devono cedere spazio alle esigenze abitative della modernità. Ma, in nome della modernità, di scempi edilizi ne sono stati fatti a bizzeffe. E quando, per molte ragioni e/o cavilli, un edificio ricco di storia non riesce a entrare nella lista dei monumenti protetti (in Ticino se ne contano circa 4 mila), è un attimo ridurlo in macerie....