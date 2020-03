Come ci ritroveremo, in tutta Europa, quando la pandemia che sta investendo il mondo intero si sarà placata e potremo tornare a una vita in qualche modo normale? In che modo sarà possibile ricostruire quei capitali finanziari, quelle regole e quell’integrazione economica che sono stati spazzati via dalla tempesta della Covid-19 e dalle numerose misure prese per contrastarla?

Molto dipenderà, ovviamente, da quello che nelle varie realtà nazionali si farà nel corso di queste settimane. I differenti Paesi stanno seguendo strategie in parte divergenti e questo si deve anche alla maggiore o minore resistenza di fronte all’idea di adottare misure emergenziali che, in taluni casi, violano libertà fondamentali e paiono compromettere il sistema economico, mettendo a rischio il futuro delle nuove generazioni....