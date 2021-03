La scorsa settimana il Tg di France 2 (emittente pubblica) riferiva che i posti in cure intense negli ospedali pubblici francesi sono di nuovo vicini alla saturazione. In queste condizioni, sottolineava il servizio, si guarda ora come ad una vera àncora di salvezza all’importante riserva di posti offerta dal settore privato – che ha prontamente dato la sua disponibilità a fare il necessario.

Se perfino la voce ufficiale di un Paese statalista e centralista come la Francia riconosce il ruolo del settore privato, qualche cosa vuol dire. In Svizzera il principio del sistema duale pubblico-privato è riconosciuto e affermato dalla legge. La quale chiede allo Stato (in questo caso ai Cantoni) di rispettarlo con rigore, ad esempio nella pianificazione, come ribadito ancora di recente dal Tribunale...