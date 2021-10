Comunque andrà a finire, il derby odierno entrerà nella storia: sarà il primo in programma alla Gottardo Arena e per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus la pista tornerà ad essere piena. È probabilmente questo l’aspetto più significativo della partita di questa sera tra Ambrì Piotta e Lugano. Sì, il derby sarà di nuovo una festa popolare, ricca di emozioni. Da vivere nel solco della rivalità tra biancoblù e bianconeri ma anche, si spera, senza eccessi.

Tra i tanti intrecci possibili che ogni derby regala, spicca oggi la sfida nella sfida tra Luca Cereda e Chris McSorley. In apparenza tutto sembrerebbe dividere i due allenatori. Quando il canadese sbarcava in Svizzera per prendere in mano le redini del Ginevra Servette, il ticinese si apprestava a vivere il suo sogno americano...