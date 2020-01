Sul piano internazionale il 2020 è iniziato con le provocazioni dell’Iran agli Stati Uniti. Non si è fatta attendere la reazione muscolare di Donald Trump che ha ordinato l’uccisione del comandante generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane. La tensione è altissima ma il sentiero di guerra, almeno per il momento, è lontano. Per quanto grave, la scintilla è difficile che venga...