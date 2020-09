I puristi erano già partiti, al grido Andi Zeqiri traditore. Quando di ufficiale, fra l’altro, non c’era nulla. Perciò di nulla, in fondo, stavano parlando. Inciso: il talento scuola Losanna, se caso, avrebbe solo esercitato un suo diritto. Quello di ascoltare il cuore, che non tiene padrone volendo citare Liberato. Aprendo, questo sì, una piccola crisi in seno all’Associazione svizzera di football. Confrontata, più volte in passato, a fughe di cervelli (e di piedi).

A metterci una pezza, un po’ come quando giocava, è stato Pierluigi Tami. Ancora lui, l’uomo più avveduto nella stanza dei bottoni. «Siamo diventati più attrattivi» aveva spiegato settimana scorsa, riferendosi al dilemma cui sono confrontati i calciatori con due passaporti. Già, la nostra Nazionale è cresciuta in termini di nobiltà,...