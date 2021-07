Si andrà dunque ai rigori per decidere il futuro dell’aviazione militare. Un altro ricorso alle urne è sicuro dopo la conferma fornita a caldo da PS, Verdi e Gruppo per una Svizzera senza esercito che l’acquisto degli F-35 sarà combattuto con un’iniziativa popolare. L’esito risicato (50,1%) della prima votazione sul principio di spendere 6 miliardi di franchi per i nuovi aerei e la scelta di un velivolo di fabbricazione americana hanno offerto il destro per rimettere in discussione il rinnovo della flotta. Si configura così lo scenario che Governo e Parlamento volevano evitare dopo la débâcle dei Gripen: andare a votare su un modello preciso di aereo, così da limitare le opposizioni. E se c’è un aereo contro cui è semplice organizzare una campagna a colpi di slogan questo è proprio l’F-35....