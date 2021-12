Noto da qualche tempo che sui media della penisola italica (ma non solo) si trovano, di questi tempi pandemici, notizie in cui chi scrive o parla sembra palesare chiaramente il sentimento della Schadenfreude o «gioia per le disgrazie altrui». Un brutto sentimento, espresso però con grande disinvoltura da giornalisti e opinionisti vari. La si prova e la si esprime oggi, sempre più spesso, nei confronti dei non vaccinati se si ammalano di COVID e muoiono magari tra atroci tormenti.

Pare che la Schadenfreude sia molto diffusa tra gli umani: chi non si allieta quando il collega di lavoro, che magari ti ha fregato il posto cui ambivi, viene sconfessato per qualche scorrettezza, e, piacere supremo, degradato e punito? Il cattivo ha ottenuto quel che merita, non è un momento radioso e di pura gioia...