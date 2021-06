«Tieni, guarda che roba», mi ha detto Asia mettendomi sotto il naso l’ultimo numero di «Popolo e Libertà» mentre con il battellino eravamo tra Caprino e Cavallino pronti a scaricare gazzosa e Barbera fatto col mulo che cominciano ad andare alla grande nella frescura dei grotti in riva al lago. La mia amica non mi ha nemmeno lasciato il tempo di attraccare e mi ha costretto a leggere subito il periodico del PPD, obbligandomi a tenere la ruota del timone con i piedi, ciò che comunque fa figo ed è prassi abbastanza usuale per molti che stanno al comando di qualcosa. Che ci dice dunque la bibbia «uregiatta»? Ci racconta che la municipale di Chiasso ed ex consigliera nazionale leghista Roberta Pantani ha organizzato il pranzo di nozze della figlia in un bel ristorantino di Carate Urio, sul lago...