In Svizzera, lo sci ha costi elevati per chi lo pratica... ma anche per chi gestisce gli impianti di risalita. Come risolvere il problema? Una trentina di gestori di impianti della Svizzera francese hanno deciso due anni fa di lanciare - sul modello di quanto già avviene in Canada e negli USA - una formula low cost: il Magic Pass, abbonamento stagionale (acquistabile anche a rate)...