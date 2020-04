Il canton Sciaffusa vanta la più bassa incidenza cantonale di COVID-19 della Svizzera. Con 57 casi di contagio confermati da quando l’epidemia ha toccato il nostro Paese, un solo decesso e un incremento quotidiano minimo, i casi attestati hanno un’incidenza cantonale su 100.000 abitanti pari a 69,5 a fronte di 821,5 a Ginevra e di 807,4 in Ticino (dati di lunedì). Il Governo sciaffusano ha pertanto annunciato alcuni giorni fa la decisione di chiudere la corona hotline: «La diminuzione del numero delle chiamate non rende necessario tenerla attiva. In caso di urgenze mediche, il 144 è sufficiente e per domande generali sul coronavirus la hotline della Confederazione è a disposizione di tutti». Il cantone (che oggi ha 5000 frontalieri ma da sempre intensi contatti di vicinato con la Germania...