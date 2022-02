Sfogliando una delle diverse riviste che fanno capo all’editore Armando Dadò mi sono imbattuto nel titolo “1.114 cittadini scrivono a Mario Timbal”.

Numero di per se notevole, ma di ancora maggior peso considerato che nel centinaio di nomi elencati nell’articolo figurano personaggi di spicco del nostro mondo culturale. Presenti sono i diversi orientamenti con una prevalenza della sinistra come è di fatto nello spazio della cultura.

La lettera è l’espressione della indignazione per la trasmissione televisiva della RSI Turné Soirée, lo spettacolo dei libri trasmessa in “prime time” il sabato sera, spettacolo giudicato molto severamente e definito “scialbo, confuso, un fragoroso tonfo nel vuoto”, e ancora “la leggerezza del non essere, affinché la cultura di cui il libro è l’espressione privilegiata...