Se a metà dell’800 fossero esistite le classifiche dei libri più venduti, non c’è dubbio che Charles Dickens (di cui si ricorda ora il 150. della morte) avrebbe figurato ai primissimi posti, a lungo. E con pieno merito, per successo e per qualità. Poi ci torno, su Dickens, ma prima voglio dire che le odierne classifiche dei libri più venduti sono comunque una pessima abitudine....