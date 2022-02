Il tema divide. Anzi, spacca in due. A dimostrarlo sono i numeri. O meglio, le votazioni: prima quella sulla “Scuola che verrà”, bocciata dal popolo nel 2018 con il 56,7% dei voti, poi quella in Gran Consiglio sulla sperimentazione in terza media, affossata di nuovo seppur con un margine ristretto. Insomma, sul tema dei livelli, metà sta da una parte e metà sta dall’altra. Ma questa è la democrazia: “perdere” con il 50% virgola qualcosa dei voti oppure con il 99% non fa differenza. Tuttavia, nella “lettura” delle percentuali, il messaggio politico che ne scaturisce può essere molto diverso. Sulla questione dei livelli, però, c’è un’unica certezza: una netta maggioranza a favore della loro abolizione tout court non esiste. E questo per il semplice motivo che prima o poi (che sia in terza media,...