Lo avevamo scritto qualche mese fa, in tempi non sospetti, e così è stato: il dibattito attorno alla proposta di superamento dei livelli A e B alla scuola media si è ben presto infuocato. La temperatura, su questo fronte, è cresciuta di settimana in settimana, man mano che in redazione giungevano le prese di posizione di partiti, associazioni e sindacati. Raramente, infatti, durante una procedura di consultazione gli enti interessati si sentono in dovere di rendere pubblica la loro posizione. Questa volta, invece, i comunicati sono arrivati a pioggia.

Ma l’animosità che aleggia intorno a questo tema è comprensibile ed è dettata da almeno due motivi. In primis, si tratta di un argomento che risveglia in noi un dibattito ben più ancestrale: quello tra destra e sinistra, tra due opposte «Weltanschauung»....