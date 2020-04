Nell’elenco dei luoghi chiusi in queste orribili settimane di pandemia non avrebbe dovuto figurare il Gran Consiglio. E invece c’è. I deputati si erano ritrovati l’ultima volta lunedì 9 marzo. Una sessione programmata su tre giornate: ce ne fu una soltanto. Poi tutti a casa. «Chiuso per coronavirus». Come le bettole di paese. Successivamente, in calendario c’era la sessione d’aprile, da iniziarsi lunedì 6. Il giorno dopo le elezioni comunali: non rinviate, ma sospese e annullate, perché già in corso con il voto per corrispondenza e centinaia, se non migliaia di elettori che avevano detto la loro. Un caso unico. Fuori dall’aula del Gran Consiglio sempre l’ideale cartello: «Chiuso per coronavirus». Come dire ai 90 deputati: #restateacasa. Inimmaginabile in democrazia. Ma non c’è due senza tre....