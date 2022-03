È ancora troppo presto per capire se i timidi colloqui russo-ucraini che si sono svolti ieri in Bielorussia possano essere effettivamente i primi di altri a venire e se saranno in grado di modificare i termini di un conflitto che prosegue, per quanto asimmetrico e assurdo possa essere. Quanto è accaduto finora autorizza a registrare che l’aggressore Vladimir Putin trasuda prepotenza, tracotanza, disumanità e irrazionalità al limite della follia. In tutto ciò, va però sottolineato che la resistenza insopprimibile di chi, in Ucraina ma anche in Russia, soffre l’oppressione – e lo dimostra – è come un faro che illumina la notte della ragione. È una resistenza che rifiuta colori e connotazioni politiche, o almeno così dovrebbe essere. Perché il sopruso è universalmente indifendibile, un principio...