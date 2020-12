Quello che resta della già gloriosa MUBA - la fiera di Basilea - è ormai nelle mani della Lupa Systems di James Murdoch, figlio del magnate dei media Rupert Murdoch. Da venerdì scorso, le decisioni del gruppo MCH, che gestisce fiere e grandi eventi a livello svizzero, verranno prese a New York e a Mumbai. Il comunicato stampa del Gruppo informa che «l’Assemblea degli azionisti ha autorizzato l’opting-up che permetterà a Lupa Systems di detenere una partecipazione del 49% e approvato un aumento di capitale di 104, 5 milioni di franchi».

Un’iniezione di ossigeno provvidenziale per il gruppo già in grave difficoltà, per il quale la crisi indotta dalla COVID ha rappresentato una mazzata micidiale (in sei mesi ha perso il 55% del fatturato). In molti ritenevano addirittura che, visto il crollo degli...