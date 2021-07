A fine partita, in tribuna stampa, qualcuno ci ha scherzato sopra: «Al di là della sconfitta, se fossi in Abel Braga dormirei sonni più tranquilli di André Breitenreiter». Una battuta e nulla più, visto che fino a prova contraria chi vince ha sempre ragione, ma con un fondo di verità. Risultato finale escluso, i contenuti della sfida di Cornaredo hanno infatti fornito risposte interessanti ai tanti quesiti che assillavano l’ambiente bianconero, in vista dell’esordio in campionato. Dei primi responsi da prendere con le pinze, trattandosi di appena novanta minuti di calcio giocato, ma pur sempre indicativi.

I segnali positivi sono diversi. In primis quelli legati alla «digestione» del cambio di guida tecnica e alla capacità della squadra di soddisfare le richieste dell’allenatore brasiliano....