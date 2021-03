Nell’ultimo trimestre del 2020 su ventitremila posti di lavoro persi nella Confederazione il Canton Ticino ne ha persi diecimila! Benché l’Ufficio federale di statistica abbia poi «reperito un errore di elaborazione» (è grave, non è la prima volta e staremo a vedere...), lo scriviamo a tutte lettere perché questa pessima notizia è «letteralmente » la migliore che potesse capitarci tra capo e collo. Con cifre del genere la rana non può più crogiolarsi, fino a morire bollita, nell’acqua che si riscalda a poco a poco, ma deve schizzare fuori subito da questa trappola mortale. Aggiungiamo che per contro i frontalieri in aumento hanno oltrepassato i settantamila e che, come risaputo, ogni anno il nostro Cantone perde più di ottocento giovani ben formati che vanno a lavorare oltre Gottardo o all’estero....