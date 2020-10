Il presidente turco Erdogan in questi ultimi giorni ha aperto un nuovo fronte. Dopo aver inviato uomini e mezzi militari in Siria, Libia, Mediterraneo orientale e Nagorno-Karabakh, l’uomo forte di Ankara è entrato in rotta di collisione con la Francia e potenzialmente con tutta l’Europa. Il tutto è cominciato dopo l’attentato terroristico dello scorso 16 ottobre a Conflans-Sainte-Honorine, Comune della Regione dell’Île-de-France, dove l’insegnante Samuel Paty è stato decapitato da un estremista islamico per aver mostrato caricature del profeta Maometto nell’ambito di un corso sulla libertà di espressione. Di fronte all’esultanza sui social media di numerosi islamisti per la barbara uccisione del professore francese, le autorità sono passate al contrattacco, con perquisizioni ed arresti.

Ma...