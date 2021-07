Ai tempi della scuola, durante le lezioni di Storia, tutti siamo venuti a conoscenza, con sgomento, della tratta degli schiavi attraverso l’Atlantico. Secondo le stime di esperti in materia, tra il quindicesimo e il diciannovesimo secolo circa 13 milioni di persone sono state catturate e vendute come schiave. Due anni fa, dati pubblicati dall’Organizzazione internazionale del lavoro e dall’ONU stimavano che 40,3 milioni di persone vivevano in una qualche forma di moderna schiavitù; vale a dire più del triplo rispetto al periodo della tratta transatlantica. Ben venga dunque la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, celebrata ieri, per ricordarci quanto sia ancora presente, in varie parti del mondo, questo vergognoso traffico, nonostante gli sforzi della comunità internazionale per...