L’emergenza sanitaria al suo arrivo ha giustamente eclissato le considerazioni economiche. Il perdurare della pandemia implica però dei processi di adattamento dell’economia, in assenza dei quali guai ancora maggiori potrebbero materializzarsi. In Europa, dove l’ultima pandemia seria avvenne un secolo fa, siamo stati comprensibilmente lenti a comprendere le implicazioni sanitarie ed economiche del coronavirus. La nostra fiducia nella tecnologia e nella scienza ci ha indotto a sottovalutare la tempesta in arrivo. I Paesi emergenti, dove gravi epidemie e carestie sono ancora nella memoria collettiva, hanno risposto più prontamente, nei limiti delle loro possibilità. Gli abitanti di questi Paesi ricordano epidemie con migliaia di vittime, ma anche carestie con milioni di vittime, davanti alle...