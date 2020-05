Una delle riaperture più attese di questa lunga emergenza sanitaria è quella delle case per anziani. Lunedì 8 giugno sarà il giorno della rinascita. Abbiamo tutti sofferto le limitazioni e le privazioni decretate da Berna e da Bellinzona. Ma crediamo di poter dire che i genitori, i nonni, i bisnonni, costretti a trascorrere l’ultima stagione della loro esistenza non più tra le mura di casa bensì tra quelle di un istituto, abbiano vissuto qualcosa che noi forse nemmeno riusciamo ad immaginare. Certo, ognuno ha la sua tempra, il suo carattere, le sue debolezze, le sue certezze o insicurezze. Non si può generalizzare. Ma questa prova dev’essere stata davvero difficile per tutti. Vediamo spesso fotografie di anziani che salutano figli e nipoti da dietro una vetrata: vicini ma distanti. Chi frequenta...