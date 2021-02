La decisione del grande patron della Tesla, Elon Musk, di investire 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e quella dei due giganti delle carte di credito, Visa e Mastercard, di volerne studiare l’uso quale strumento di pagamento hanno messo le ali alla più famosa moneta digitale, il cui prezzo ha raggiunto la settimana scorsa i 48.277 dollari. Eppure per molti economisti il bitcoin non è una moneta alternativa, ma solo una manifestazione di una mania speculativa dovuta ai bassi tassi di interesse e alla grande massa di liquidità in circolazione. Addirittura – sostengono – il vero valore del bitcoin è zero o addirittura negativo, se una tassa sulle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dal carbone venisse introdotta, poiché ogni transazione richiede un enorme uso di energia. Ad esempio, si...