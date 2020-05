Auguri, davvero. All’Associazione svizzera di football. Alla Swiss Football League. Al calcio elvetico nel suo insieme. Dare la colpa al coronavirus è troppo comodo, per non dire inutile. L’ennesimo pasticciaccio non è (solo) una triste conseguenza dell’emergenza, ma di politiche ottuse e rivoluzioni mancate trascinatesi, pericolosamente, fino a questo folle 2020. L’incontro con la pandemia ha fatto il resto, insomma. Ma i guai, quelli sportivi e strutturali, c’erano già. Eccome se c’erano. Tant’è che ai più apparivano, con forza e chiarezza, anche quando tutto, stando ai nostri dirigenti, filava per il verso giusto e la grande famiglia del pallone sembrava un po’ quella del Mulino Bianco: sorrisi, pacche sulle spalle e incitamenti vari anche di primo mattino. Una narrazione un tantino slegata...