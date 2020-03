«La vita in Svizzera deve continuare», ha opportunamente affermato lunedì scorso il ministro dell’interno Alain Berset nel presentare le misure straordinarie adottate dal Consiglio federale per combattere la diffusione del coronavirus. Ma qual è l’equilibrio tra la vita di un Paese che deve continuare, anche come messaggio positivo verso la popolazione, e una contingenza del tutto eccezionale che crea situazioni impreviste che toccano anche il funzionamento del sistema democratico? Dopo scuole, bar, ristoranti e negozi, Covid-19 adesso fa chiudere anche le urne. La decisione presa oggi dal Consiglio di Stato di annullare le elezioni comunali del prossimo 5 aprile e di rinviarle al 2021, allungando a cinque anni l’attuale legislatura e riducendo a tre la prossima, non era delle più facili. Si...