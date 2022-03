Cinque punti. Questo è il divario che attualmente separa il Lugano di Mattia Croci-Torti non solo dal terzo posto in classifica, ma addirittura dal secondo. A undici giornate dal termine, pensare di ricucire uno strappo così esiguo nei confronti di Young Boys e Basilea, appare tutto fuorché utopia. Eppure, la sensazione, è che in pochi dalle parti di Cornaredo credano davvero nella rimonta e nel conseguente sorpasso nei confronti di bernesi o renani. E tra questi, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri, non sembra figurare il tecnico bianconero. Già, il «Crus» non pare convinto che tornare in Europa chiudendo la stagione tra le prime tre del campionato sia un obiettivo perseguibile. O, quantomeno, che sia un obiettivo da perseguire. Tanto che il 39.enne momò, in conferenza stampa, non ha...