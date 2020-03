Bisogna cercarle bene. Travolti come siamo da bubboniche minacce, catastrofi climatiche e cantonalissimi provvedimenti «arginasmartphone» nelle scuole con lustri di ritardo (quando cioè i buoi non solo sono scappati dalla stalla ma, non ce ne vogliano vegetariani e animalisti per la metafora, sono da tempo già stati trasformati in carne in scatola), certe inquietanti notizie per venire a galla nell’indifferenza generale necessitano davvero dei più masochistici lanternini. Con il conseguente corollario di intimo disagio personale per il malcapitato che usando un briciolo di logica dovesse osare metterle in correlazione tra loro: visto che il risultato, tipo giochino dell’unisci i puntini di settimanalenigmistica memoria, sancirebbe un impietoso e sconvenientissimo «Pessimista!» o peggio «Antimoderno!»,...