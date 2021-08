Ad oggi il 53% dei ticinesi è vaccinato, mentre a livello di Consiglio di Stato siamo al 60% dato che Norman Gobbi ha dichiarato di non avere ancora affrontato in maniera definitiva il tema (non esclude di immunizzarsi, ma per ora nicchia) e Claudio Zali ha ribadito essere una questione che appartiene alla sua sfera personale: punto a capo. La non vaccinazione da parte sua va quindi data come probabile, ma rimane presunta. Gli altri tre membri dell’Esecutivo, Manuele Bertoli, Raffaele De Rosa e Christian Vitta si sono per contro vaccinati con le canoniche due dosi. Le dichiarazioni dei due leghisti a laRegione, in particolare quelle baldanzose di Gobbi del tenore «non mi sono mai ammalato, così come non mi sono mai ammalato nei periodi di normale influenza» non possono lasciarci indifferenti...