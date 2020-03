La diffusione del coronavirus sta provocando un’epidemia che rischia di generare una recessione dell’economia mondiale, soprattutto se l’epidemia dovesse trasformarsi in pandemia. Le organizzazioni economiche internazionali hanno cominciato a fare delle stime sulle possibili conseguenze. Ad esempio, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha prospettato due scenari: il primo prevede che il contagio si arresti in un lasso di tempo piuttosto breve, in tal caso la crescita scenderebbe dal 2,9% previsto in precedenza al 2,4%; il secondo scenario, che contempla una durata più lunga e anche effetti più gravi, stima una caduta del PIL mondiale all’1,5%, il che corrisponderebbe ad una recessione. Allo stadio attuale è impossibile sapere quale scenario sia più verosimile,...