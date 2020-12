L’Unione europea ha battuto un colpo. A Bruxelles è già in circolazione, come ha rivelato il quotidiano «Financial Times» un documento di 11 pagine (che dovrebbe essere approvato nel vertice UE del 10 dicembre) da indirizzare al presidente eletto americano Joe Biden per rifondare le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico dopo le numerose tensioni acuitesi durante gli anni dell’amministrazione Trump. I temi spaziano dalla controversa regolamentazione e tassazione dei nuovi titani della rete al problema della lotta ai cambiamenti climatici. Tra le proposte spicca comunque l’idea di un vertice dei Paesi democratici per affrontare la crescente sfida strategica posta dalla Cina, che rilancia l’ipotesi già ventilata da Joe Biden durante l’ultima campagna elettorale. Bruxelles sembra essere consapevole...