Durante la Guerra Fredda la minaccia atomica era un’eventualità concreta. Nel lungo periodo di rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica la neutralità della Svizzera non è mai stata messa in discussione.

Siccome, tuttavia, la radioattività non ha confini, nei primi anni Sessanta il Consiglio federale varò uno strumento legislativo per proteggere la popolazione da un ipotetico attacco atomico che obbligava ogni abitante a «disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione».

Da quel momento in poi ogni casa si dotò di un bunker. Un caveau sotterraneo dove scappare in caso di pericolo.

La Guerra Fredda finì sotto le macerie del Muro di Berlino. Dal 1989 in avanti, ogni stato comunista dell’ex blocco sovietico sostituì il suo governo con uno non comunista. La stessa...