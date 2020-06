Ancora tutto fermo. O quasi. La Lega - riunitasi in Assemblea a Ittigen - ha deciso unicamente di prolungare per tutta la stagione a venire il divieto di contattare o di ingaggiare giocatori sotto contratto fino al termine del campionato 2020/2021. Una sorta di «gentlemen’s agreement» per evitare la fuga verso altre squadre di elementi eventualmente contrari ad una diminuzione dello stipendio nel proprio club. Che nessun direttore sportivo si muova durante l’annata agonistica in vista di quella successiva è però una barzelletta bella e buona: semplicemente, sul piano pratico, gli affari già conclusi non verranno comunicati.

Per il resto i rappresentanti dei club di National e di Swiss League hanno fatto melina, dimostrando di non avere ancora acquisito una visione a lungo termine. Non è detto...