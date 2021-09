Due gare di fila con la McLaren protagonista. A Monza aveva vinto Daniel Ricciardo, in Russia c’è stato in testa Lando Norris, sino a pochissimi chilometri dalla fine. È in atto un ribaltone? No, semplicemente la McLaren motorizzata Mercedes è la sola squadra che sembra sappia approfittare dei momenti di debolezza di Mercedes e Red Bull, le due squadre che hanno dominato dall’inizio del campionato. Al GP d’Italia erano state le scaramucce intrise di rischio fra Hamilton e Verstappen a spianare la strada ad un vincitore alternativo. A Sochi, invece, Verstappen ha pagato pegno per il motore nuovo (e per la penalizzazione inflittagli a Monza) ed è scattato nell’ultima fila dello schieramento, mentre Hamilton si è avviato malissimo ed è apparso in difficoltà nelle prime battute al punto che Lando...