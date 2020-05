L’arrivo del coronavirus ha avuto un effetto devastante in tutto il mondo: alcuni Paesi, più di altri, si sono confrontati con migliaia di morti, con situazioni, a livello sanitario, a volte, inimmaginabili sino a qualche tempo fa. La battaglia continua, sarà ancora lunga. In non poche nazioni, sono scattate le rigide misure decise dall’autorità politica, che praticamente hanno bloccato per diverso tempo, parzialmente, la vita quotidiana di buona parte dei cittadini e ciò per tutelare la popolazione ed evitare il diffondersi del contagio. Questi provvedimenti, unitamente agli interventi a livello medico e ospedaliero e delle altre forze, civili e militari, hanno dato risultati confortanti. Intanto, la ricerca continua e tutti guardano, con fiducia e grande aspettativa, alle cure e ai vari studi...