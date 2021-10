Dal 5 dicembre del 2020, in soli 15 minuti l’Eiger Express della V-Bahn può trasportare con una funivia modernissima i viaggiatori da un gigantesco Terminal situato a Grindelwald fino al Ghiacciaio dell’Eiger. Dopo aver contemplato la mitica parete nord dell’Eiger, i turisti prendono il treno da favola che attraverso gallerie scavate nella roccia viva e spettacolari finestre panoramiche li porta su quello che viene chiamato il tetto d’Europa («Top of Europe»): la celeberrima Jungfrau, la vergine. L’imprenditore che ha pensato e realizzato i nuovi impianti, Urs Kessler, ama citare un detto del grande Pelé: «Non stare dove c’è la palla, vai dove la palla arriverà». Fedele a questo motto, ha investito quasi mezzo miliardo di franchi in infrastrutture e un terminal megagalattici: 1.032 parcheggi,...