Partite senza pubblico? LeBron James, campionissimo del basket NBA e dei Los Angeles Lakers, non vuole neanche sentirne parlare: «È impossibile, io scendo in campo per i miei tifosi. Facciano quel che vogliono, in un’arena vuota non ci gioco». Punto. Sembra un ragazzino viziato al campetto: «Il pallone è mio e decido io».

Capricci a parte, pure lo sport americano ha iniziato a interrogarsi seriamente su tematiche che a noi suonano familiari già da un paio di settimane. Anche in Ticino, nelle fasi iniziali del contagio da coronavirus, l’obiezione era più o meno la stessa di LeBron James: «Niente tifosi, niente emozioni». Quanti allenatori e giocatori abbiamo sentito pronunciare questa frase, ad esempio dopo il derby tra Lugano e Ambrì Piotta del 29 febbraio? O dopo le assemblee straordinarie...