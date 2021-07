La costruzione della nuova diga Spitallamm sul passo del Grimsel nel Canton Berna, i cui lavori sono iniziati alcuni giorni fa e saranno conclusi nel 2025, viene salutata con grandi applausi come una grande opera ingegneristica che continua una bella tradizione elvetica. La società Kraftwerke Oberhasli (KWO) costruisce una nuova diga immediatamente davanti a quella esistente che ha svolto egregiamente il proprio ruolo di fornitrice di energia idroelettica (pulita e sostenibile) per 90 anni ma è ormai vetusta e va sostituita. Costo dell’operazione: 125 milioni di franchi. E qui finiscono gli applausi, perché oggi in Svizzera, se qualcuno vuol mettere un mattone sull’altro deve aspettarsi una cascata di ricorsi, di veleni, di accuse di mettere in pericolo l’ecosistema mondiale.

Così è accaduto...