Con il senno di poi si potrebbe dire che se nelle scorse settimane gli Stati Uniti e la NATO avessero sottoscritto un accordo con Mosca nel quale si impegnavano a non accettare una richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica da parte di Kiev, forse ora non ci troveremmo in una situazione estremamente pericolosa, con un conflitto che rischia di estendersi oltre i confini dell’Ucraina, dopo le minacce lanciate ieri dall’uomo forte del Cremlino. In effetti il presidente Putin ha annunciato di aver messo in allerta la «forza di deterrenza» dell’esercito russo, che potrebbe includere una componente nucleare.

È questa la risposta dello «zar» a quelle che lui definisce «dichiarazioni aggressive sul nostro Paese da parte di alti funzionari di grandi nazioni NATO». Le dichiarazioni «aggressive» a cui...