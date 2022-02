Dopo il riconoscimento delle due repubbliche indipendentiste di Donetsk e Lugansk, con tanto di invio di truppe e mezzi militari russi, Vladimir Putin infiamma ulteriormente lo scontro in atto con Kiev ottenendo dal Consiglio della Federazione russa l’autorizzazione per l’uso delle forze militari all’estero e riconoscendo la sovranità dei separatisti ucraini sull’insieme delle regioni di Lugansk e Donetsk. Considerato che al momento i ribelli filorussi controllano solo una porzione di quelle regioni, mentre la parte restante è sotto il controllo delle forze armate di Kiev, ciò significa che il Cremlino è pronto a sostenere la conquista completa delle due regioni da parte degli indipendentisti. Se alle minacciose parole di Putin seguiranno i fatti, le ripetute messe in guardia da parte di Washington...