Ci vorrà tempo, parecchio tempo per arrivare ad una lettura esatta di tutto quanto è accaduto nella vicenda che ha visto al centro, in questi ultimi mesi, un alto prelato, monsignor Azzolino Chiappini: prima arrestato, perché sospettato di gravi reati, quindi scarcerato dopo qualche giorno di detenzione alla Farera ed infine congedato dalla giustizia con un decreto di abbandono. Forse la lettura dello stesso decreto di abbandono non basterà, per qualcuno, a rispondere a tutti gli interrogativi che ruotano attorno alla storia di questo arresto che aveva lasciato increduli parecchi cittadini quando venne reso noto. Sulla vicenda giudiziaria è calato il sipario, ma di quanto avvenuto si continuerà, di certo, a discutere. E nulla sarà come prima per i principali protagonisti di quanto accaduto....