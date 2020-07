Un diffuso luogo comune vuole che le Borse siano sostanzialmente irrazionali. Si tratta di una forzatura sbagliata. Razionalità e irrazionalità sono presenti in ogni sfera delle attività umane, dunque anche in quella economica. Ma l’idea che i mercati azionari siano sempre e comunque il regno dell’irrazionalità non ha fondamento. La conferma viene anche dall’analisi della risalita delle Borse in questi ultimi mesi, dopo la forte caduta dovuta all’esplosione del coronavirus.

Il tasso di razionalità dei mercati, che guardano a quello che succede ora ma anche avanti, quindi alle possibili prospettive economiche, è stato in realtà maggiore di quello di molti analisti e commentatori. Avendo registrato tra fine febbraio e inizio marzo l’espandersi del virus e l’ampliarsi delle misure sanitarie e...